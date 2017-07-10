Фестиваль пляжного волейбола в восьмой раз пройдет в Архангельске. Он начнется 30 июля.

О желании участвовать в соревнованиях заявили 105 команд: 45 мужских, 30 женских, 20 команд-ветеранов и 10 семей. Кроме того, попробуют свои силы в этом виде представители городской администрации, депутаты областного собрания и думы Архангельска, а также спонсоры мероприятия.

Как уточняет News29.ru, участники приедут со всей страны. Спортсмены представят Сыктывкар, Ухту, Череповец, Вельск, Котлас, Санкт-Петербург, Мурманск, Северодвинск, Дубну, Москву и Архангельск.

На фестиваль ждут замдиректора ФОК РУДН по спортивно-массовой работе Уттара Жорж Сунгало (Буркина-Фасо) и замдекана экономического факультета РУДН Екатерину Косякову.

Отметим, что на 30 июля синоптики обещают в столице Поморья солнечную погоду и плюс 21 градус.