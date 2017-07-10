В селе Курино Хлевенского района с 7 июля нет воды. О проблемах с водоснабжением сообщила одна из жительниц. По ее словам, о сроках и причине отключения людям никто не сообщил. В субботу «Водоканал» привез для людей воду из соседнего села, однако ее качество оставляло желать лучшего.

По словам женщины, дачники и постоянные жители уже не первый раз испытывают трудности. Смена насоса ситуацию не исправила, напор воды толщиной буквально со спичку. Также на улицах населенного пункта не хватает фонарей, а мусоровоз приезжает всего раз в неделю, поэтому там всегда грязно.

Как удалось выяснить GOROD48, водоснабжение Курино прекратилось из-за неисправности насоса. Сейчас конструкцию поднимают специалисты. Планируется дать воду 10 июля.