Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), близкий к администрации президента, проведет очередную серию семинаров из цикла «Россия 2030». Так, 17–18 июля в Ярославле пройдет семинар, посвященный институтам гражданского общества. В фокусе внимания экспертов окажется, в частности, борьба с симулякрами — бюрократией и НКО, спонсируемыми из-за рубежа. Также аналитики поговорят о пассивности гражданских институтов, которая мешает обществу претворять здоровые идеи в жизнь. А 25–27 июля в Архангельске обсудят развитие Арктики — к этому привлекут экономистов, культурологов и географов.

Показатель зрелости общества

На семинаре, посвященном институтам гражданского общества, разговор пойдет о добровольчестве, которое, по мысли организаторов, выступает в качестве фактора развития современной России. Среди приглашенных федеральных экспертов — политолог Виталий Третьяков, директор Института стран Азии и Африки МГУ Игорь Абылгазиев, профессор кафедры политологии и международных отношений РГСУ Максим Мейер.

— Если общество спит, оно пассивно, этим пользуются бюрократы. Они начинают мнить себя эквивалентом общества и принимают за него решения, навязывают их. Чтобы этого не произошло, чтобы общественность почувствовала себя сильной и сама слышала свой голос в делах государства, необходимо стимулировать общественные и гражданские инициативы. Показатель зрелости общества — развитые гражданские институты, — сказал «Известиям» председатель совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов, подчеркнув, что развитие гражданских инициатив осложняется противодействием бюрократии.

В ЭИСИ пояснили, что на семинаре также будет обсуждаться «вредительство» тех сил, которые хотели бы выдать за проявление здоровой активности созданные ими симулякры.

— За такими силами стоят некоммерческие организации, в том числе и с зарубежным участием деструктивных сил. Мы рассмотрим форматы противодействия подобным организациям в ходе работы семинара, — заявил Шутов.

Арктическое измерение

На семинаре, посвященном Арктике, эксперты ЭИСИ намерены обсудить комплекс социальных, экономических и логистических вопросов, связанных с активизацией действий России на северном направлении. К обсуждению будут привлечены профильные эксперты — географы, экономисты, культурологи. Собеседник «Известий» в ЭИСИ пояснил, что в институте стоит задача — проанализировать «возможности по освоению Севера» и «найти решения по набору организационных, финансовых, экономических ресурсов».

Так, одним из направлений развития может стать Новый шелковый путь — транспортный маршрут из Китая в Европу через территорию Казахстана и России, сообщил «Известиям» Андрей Шутов.

— Шелковый путь, как он намечен в китайском проекте, не предполагает исключительно транспорт по железной дороге. Речь идет о создании серьезной инфраструктуры — экономической, социальной, культурной — на всем протяжении маршрута. Владимир Путин говорил, что мы готовы присоединиться к этому проекту и предложить что-то свое. А именно — инкорпорировать возможности Северного морского пути и возможности дальневосточных морских торговых портов, — подчеркнул эксперт.

По мнению координатора семинаров ЭИСИ профессора МГУ Игоря Кузнецова, экспертам предстоит развивать те идеи, которые уже показали свою жизнеспособность.

— Акцент мы будем делать на обеспечении условий и концентрации усилий для развития этих российских арктических территорий, — сказал «Известиям» Игорь Кузнецов.

Что говорят эксперты

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отмечает, что развитие добровольчества возможно в любой среде, но для участия гражданам лучше предложить некую награду.

— Добровольческая активность может возникнуть в самых разных направлениях—– от проблем, связанных с качеством продуктов и работой Роспотребнадзора, до школьной формы и вопросов придомовых территорий. Должен быть приз в игре — например, гуманитарное достижение или переход какого-то явления в новое качество. Поисковые отряды здесь явно нетипичный пример, как и реконструкторы, — это группы по интересам, ими движет редкий альтруистический мотив, на котором нельзя организовать всё добровольческое движение, — сказал «Известиям» эксперт.

Собеседник, близкий к администрации президента, сообщил «Известиям», что ранее в ЭИСИ изучали опыт различных мировых благотворительных фондов, их эффективность и финансирование. Цикл семинаров «Россия 2030», по его словам, как раз является площадкой, которой предстоит собрать и вынести на обсуждение предложения со всей страны по «апгрейду» государственной политики в сфере добровольчества и благотворительности.

Андрей Шутов в беседе с «Известиями» уточнил, что у команды экспертов уже «есть свой подход в обобщении этих идей». По его мнению, важно «не зацикливаться на чем-то одном, лучше видеть весь спектр многообразия идей и концепции, подходов к осмыслению нашей реальности».