Россия направит до $1 млн во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в целях увеличения информирования в этой области на русском языке. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в понедельник на сайте правительства.

«Принять предложение Минздрава России... об уплате целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения в 2017 году в размере до $1 млн на реализацию мероприятий по увеличению объема информации в области здравоохранения на русском языке», — указано в документе.

Средства на уплату целевого взноса в соответствии с поручением выделит Минфин РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.