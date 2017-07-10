Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

«Низкая активность «Спартака» не удивляет. Думаю, некого брать. В оборону из россиян брать некого, а брать иностранцев опасно — не совсем понятно, что будет с лимитом», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

При этом, по мнению Червиченко, «впереди всё в порядке», однако можно укрепить центр поля.

«Насколько могу судить, в «Спартаке» есть две группы, противостоящие друг другу: Каррера (главный тренер команды) и те, кто занимается селекцией. Думаю, пока еще общий язык не найден. В «Спартаке» люди здравомыслящие, и они понимают большую роль везения в чемпионстве», — отметил он.

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