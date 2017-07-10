Заявления об увольнении по собственному желанию написали министр транспорта Республики Крым Анатолий Волков и главный архитектор Анна Царева.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, указы будут опубликованы на портале правительства Крыма.

«Соответствующие указы будут вскоре опубликованы на официальном портале правительства Республики Крым», — говорится в сообщении. Уточняется, что Анатолий Волков будет исполнять свои обязанности до 4 августа 2017 года.