Депутаты оренбургского горсовета создали рабочую группу для контроля за масштабными дорожными работами. Плановый объезд начался с проспекта Победы, где идет ремонт участка от улицы Монтажников до проезда Автоматики. Претензий к подрядчику нет. Следующий этап — расширение дороги, добавление полосы в сторону центра города, передает РИА «Оренбуржье».

При осмотре улицы Деповской парламентарии стали сомневаться в правильности уклона дороги в сторону домов: не пойдет ли при первом дожде вода во дворы. На других объектах были замечены оставшиеся после работ куски асфальта и строительный мусор.

Также депутаты побывали на новой городской улице Прохоренко, там от проезда Нижнего до улицы Новой вдоль сквера делают тротуар. Закончить работы планируется в середине июля. Установлено, что уборка сквера и уход за деревьями и кустами ведется некачественно. Объезды будут продолжаться до сентября.