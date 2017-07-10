Законопроект о курортном сборе учитывает ряд предложений, однако один из важнейших вопросов — механизм сбора — в нем пока не разрешен, сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во время парламентских слушаний по законопроекту поддержал снижение размера курортного сбора со 100 до 50 рублей. Он также предложил зачислять в первый год эксперимента 70% доходов от сбора в муниципальные бюджеты, а остаток — в региональные, при условии, что позднее курортный сбор будет полностью перечисляться муниципалитетам.

К первому чтению законопроект вызвал много нареканий, но многие предложения впоследствии были учтены, отметил Юрий Барзыкин. Разрешаются основные положения по передаче прав субъектам и муниципалам, снижаются объемы сбора: но нельзя говорить о введении сбора, пока не определен его механизм, подчеркнул эксперт.

По его словам, для этого прежде всего необходимо провести классификацию и определить круг тех, кто должен платить: гостиницы, малые средства размещения, частный сектор.

«Этот вопрос как бы отдан субъектам, но системы сбора этих средств на сегодня не заявлено и не определено, хорошо, что большая часть вопросов была учтена, но самое важное не охватывается. То есть добросовестные будут платить, а недобросовестные — уходить от оплаты. Таким образом, законопроект нуждается в серьезной доработке», — пояснил Барзыкин.

Эксперт также напомнил, что регионы могут ввести сбор не ранее первого мая 2018 года — поэтому у них есть почти год, чтобы обсудить проблемные вопросы. Но основные инфраструктурные проблемы курортов, по его словам, всё же придется решать не муниципалитетам, а федеральным и региональным органам, поскольку доходы от сборов несопоставимы с этими нуждами.