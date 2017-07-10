В Амурскую областную клиническую больницу доставили женщину, которая пострадала в результате наезда катера на искусственном водоеме Райчихинской ГЭС.

ЧП произошло вечером 8 июля. В ГУ МЧС России по Амурской области подтвердили данные, хотя изначально о них стало известно в социальной сети. Как сообщает ИА «Амур.инфо», пострадавшей, предположительно, 50 лет. В результате аварии женщина получила открытый перелом черепа и, возможно, ушиб или повреждение мозга.

Сейчас по факту происшествия УМВД России по Амурской области проводят проверку. Ведутся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии.