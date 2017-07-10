Резкий подъем воды на реке Волге на участке Городец–Балахна в Нижегородской области зафиксировали специалисты на прошлой неделе. Подъем уровня на 2,1–2,4 м произошел в результате увеличенных сбросов Горьковской ГЭС. Однако неблагоприятной отметки уровень воды не достиг, сообщает ИА «НьюсНН».

По данным агентства, ранее из-за проливных дождей в Нижегородской области затопило три автомобильных моста. Причиной тому послужил выход из берегов реки Алатырь.

Протяженность Волги составляет 3,7 тыс. км, она несет свои воды в Каспийское море. За год по Волге стекает огромное количество воды — около 250 куб. км, которую собирают 150 тыс. рек, речек и ключей. Общая площадь бассейна Волги — 1,5 млн кв. км — это 8% территории РФ. На этой площади сосредоточено около 45% промышленного и примерно 50% сельскохозяйственного производства страны.