Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила заменить студенческие общежития другими формами предоставления жилья. Об этом она заявила на встрече с членами Палаты молодых законодателей, передает «РИА Новости».

По ее мнению, есть много других вариантов: молодежные кооперативы, дома с квартирами-студиями для молодых семей и студентов.

Сенатор пояснила, что проекты по обеспечению молодежи жильем должны реализовываться при участии местных властей, а жилые площади надо передавать в собственность за небольшую плату.

«Пусть это 50 кв. м, для начала это неплохо, потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия», — подчеркнула спикер Совфеда.

Между тем Валентина Матвиенко не поддержала идею частных общежитий.