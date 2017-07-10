Японские СМИ подчеркнули беспрецедентное гостеприимство российского президента Владимира Путина при встрече с экс-премьером Японии Есиро Мори в Екатеринбурге. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Полуторачасовая встреча Путина и Мори прошла в Екатеринбурге в воскресенье, 9 июля, в рамках международной выставки «Иннопром-2017». Япония на правах страны — партнера выставки представила на ней 160 своих компаний для развития экономических отношений между двумя странами. Отмечается, в частности, что после неформального ужина президент России подвез японского гостя до отеля на своем автомобиле, сообщает телеканал «360».

Есиро Мори считает, что действующие лидеры России и Японии должны окончательно разобраться в вопросе мирного договора между двумя странами по вопросу Курильских островов.