В Министерстве культуры России опровергли сообщения о том, что премьеру спектакля «Нуреев» Большого театра в постановке Кирилла Серебренникова перенесли по распоряжению министра культуры Владимира Мединского.

«Цензура и запреты — это не стиль работы нашего ведомства. Хотим еще раз подчеркнуть, что министерство не вмешивается в вопросы репертуарной политики подведомственных учреждений», — цитирует представителя пресс-службы министерства «РИА Новости».

При этом собеседник подтвердил, что между министром культуры России Владимиром Мединским и гендиректором ГАБТа Владимиром Уриным состоялся долгий разговор, в котором обсуждался балет «Нуреев».

Ранее СМИ сообщили, что Большой театр перенес премьеру спектакля «Нуреев» с 11 июля на май 2018 года по распоряжению Мединского.