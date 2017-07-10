В поселке Ивановском Мазанского района Амурской области жители вышли на митинг из-за закрытия местной паромной переправы. Сообщение с поселком на данный момент возможно только с помощью лодки. Власти района решить проблему обещают только в 2018 году.

С обращением к властям вышли 87 местных жителей. Паромная переправа закрылась летом 2016 года, с тех пор переправиться через реку Селемджу можно только на лодке. Автобус на восемь мест и сама лодка работают всего два раза в неделю. Также жители обратились к власти с вопросом об умерших родственниках. Сейчас, чтобы получить справку о смерти, их приходиться возить за сотни километров в город Свободный. Как сообщает ИА «Амур-инфо», недовольны местные жители остались также сроками переноса подключения интернета. Его обещали подключить в поселке в этом году, но перенесли на 2018-й.

Резолюцию, которую приняли на митинге, отправят главе Мазанского района Михаилу Пивеню и в министерство регионального здравоохранения. Теперь от них ожидают ответа, иначе митинги грозят провести снова, на этот раз в районном и областном центрах. Подключиться к ним обещали также бывшие жители поселка Ивановский.

В администрации района о проблеме знают, но помочь жителям раньше 2018 года не смогут. Власти утверждают, что единственный выход — это купить новый паром, но деньги на него, 38 млн рублей, выделить смогут, только когда примут бюджет на следующий год. Аукцион сейчас объявить не могут по тем же причинам.