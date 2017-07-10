По сравнению с зимним периодом украинцы стали лучше относиться к России, одновременно россияне стали хуже относиться к Украине, об этом свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации «Левада-центр».

Как сообщает «Интерфакс», отношение населения Украины к России остается лучшим, чем отношение россиян к Украине.

Если количество положительно настроенных к России украинцев растет (февраль 2017 года — 39%, май — 44%), то количество положительно настроенных к Украине россиян уменьшилось с начала года на 8 процентных пунктов (январь — 34%, май — 26%).

Количество украинцев, положительно настроенных к России, по сравнению с февралем увеличилось во всех регионах, кроме восточного.