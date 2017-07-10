Очередной остановочный павильон, на котором приводятся ошибочные сведения, обнаружен в Калининграде. Речь идет о конструкции, расположенной на Советском проспекте.

Как рассказал ресурсу «Клопс.Ru» один из местных жителей, вывеска на остановке «Ул. Альябьева» гласит, что пассажиры могут воспользоваться не только автобусами и троллейбусами, но и трамваями. Однако пути на этом участке проспекта отсутствуют.

Портал напоминает, что несколько дней назад во время установки новых павильонов на улице Невского перепутали названия остановок — вместо «Ул. Льва Толстого» висела табличка «Ул. Алексея Толстого».

Такая остановка в Калининграде есть, однако расположена она в другом районе. Власти пообещали оперативно заменить табличку на новую.