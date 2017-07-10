Белград надеется, что одна из ниток «Турецкого потока» пройдет через Сербию и Западные Балканы. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич на сессии 22-го Всемирного нефтяного конгресса, сообщает «РИА Новости».

«Сербия хочет вносить вклад в разрешение проблем обеспечения энергобезопасности, и мы ждем ответа от наших европейских партнеров», — подчеркнул он.

Александр Вучич назвал положение своей страны геостратегическим, которое можно использовать для транзита энергоресурсов.

Ранее российские власти уточнили, что строительство второй и последующей ниток «Турецкого потока» для европейских потребителей возможно только после получения гарантий его востребованности со стороны ЕС и Еврокомиссии.