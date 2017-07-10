Жители подмосковного поселка «Павлово-2» бьют тревогу – территория государственного природного заказника в Истринском городском округе уменьшается, берега местного озера «засыпаны строительным мусором». В связи с этим они обратились с открытым письмом к генпрокурору России Юрию Чайке – с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить нарушение экологического законодательства.

Уважаемый Юрий Яковлевич! Мы, жители коттеджного посёлка «Павлово-2», просим вас провести проверку на предмет наличия нарушения экологического законодательства в Подмосковье, взять ситуацию под личный контроль и принять срочные меры прокурорского реагирования в целях спасения Государственного природного заказника – «Леса окрестностей АБС Павловская Слобода и озерно-болотный комплекс у д. Новинки», - пишут жители поселка. - Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2017 году в России «Года экологии и особо охраняемых природных территорий», цель которого – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. В связи с этим мы полагаем, что вы должны знать о фактах нарушений экологического законодательства, которые, по нашему мнению, могут иметь место, в «Год экологии» в России, вблизи д. Новинки, в Истринском городском округе Подмосковья.

На глазах у жителей происходит фактическое уничтожение уникального Государственного природного заказника, территория которого странным образом уменьшилась почти на 8 гектар. Берег озера, входящий в границы заказника, на территории которого обитают краснокнижные птицы и животные, был засыпаны строительным мусором, что является грубым нарушением природоохранного законодательства и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

По нашему мнению, изменение границ заказника и последующее их утверждение не соответствуют интересам большинства граждан – жителей поселка и в целом населения целого региона, поскольку нарушают их право на здоровую экологию и окружающую природную среду.

Нас, как жителей посёлка, беспокоит экологическая ситуация в Московской области.

Юрий Яковлевич! Просим вас услышать нас, заступиться и спасти природный заказник от уничтожения! Мы рассчитываем на особое внимание к данной проблеме в «Год экологии» в России, задача которого - сохранение благоприятной экологической среды, ради будущих поколений, наших детей!

Лебедева Александра Анатольевна

Васильева Валентина Николаевна

Тян Елена Николаевна

Ковбасюк Сергей Владимирович

Корнеева Евгения Игоревна