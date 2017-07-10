Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что повышение акциза на топливо — это более эффективная и справедливая мера, чем транспортный налог. Особенно если речь идет о людях, которые редко используют автомобили.

«Мне кажется, что повышение акциза — это более справедливая мера, нежели налог на транспортное средство», — сказала Матвиенко в понедельник на встрече с членами и экспертами палаты молодых законодателей.

Так спикер ответила на предложение, что автомобилисты должны платить «столько, сколько проехали, в зависимости от мощности автомобиля». Матвиенко предложила всячески продвигать эту идею и готовить соответствующий законопроект.

Также она отметила, что отмена транспортного налога была бы хорошей мерой поддержки ветеранов и пенсионеров, которые зачастую используют свой автомобиль только летом для поездки на дачу.