Режим «ручного управления», в котором решаются многие вопросы в регионах, стал притчей во языцех. В том числе и в Бурятии, которой я руковожу с февраля этого года. Как этому противостоять, что нужно сегодня, чтобы отстроить эффективную региональную структуру управления?

Прежде всего признаем факт: людям с наболевшей проблемой отказать нельзя. Обращаются, например, дольщики незавершенного строительства — надо встречаться и брать на личный контроль. Появляется инвестор с интересным проектом — даю ему номер своего сотового телефона, чтобы он мог обратиться напрямую, если возникнут какие-то проблемы в среднем управленческом звене.

А ведь возникают! Порой немотивированные, необъяснимые, идущие, как мне представляется, от банальной неисполнительности или нежелания брать на себя ответственность. И приходится разруливать лично. Наверное, это неизбежно на начальном этапе работы.

Но одновременно уже на этом этапе необходимо запускать построение эффективной системы управления республикой — это ключевая задача текущего периода. Подчеркну: речь идет не о ломке всего, что было создано ранее, а о модернизации на основе простых и твердых принципов. Во-первых, действуй в интересах службы, республики, а не отдельно взятой группы. Во-вторых, не можешь сделать — скажи сразу и не берись, взялся — делай в полной мере и точно в срок. В-третьих, не сделал — будь готов ответить. В-четвертых, оценивай себя по тому, что реально сделал, а не по тому, что мог бы сделать, но не захотел. И, конечно, от каждого представителя власти, занимает ли он пост главы региона или является скромным служащим муниципалитета, требуются прежде всего дисциплина и ответственность.

Не считаю правильным рубить сплеча и устраивать публичные разносы, но некоторых чиновников пришлось, как говорится, взять на карандаш. А чтобы сделать региональную управленческую машину более эффективной, мы подготовили и обсуждаем кодекс этики госслужащих Бурятии.

Мне кажется, эта внутренняя работа — самая трудная, отчасти потому, что в прессе не принято ее освещать. Республиканские СМИ охотнее сообщают о том, какие вопросы удалось решить в Москве, сколько средств привлечено в республику. Это понятно и правильно, ведь люди ждут позитивных перемен уже сегодня. Их волнует качество дорог, очистных сооружений Улан-Удэ, от состояния которых во многом зависит сохранение уникального Байкала, поддержка аграрного сектора, включая личные подсобные хозяйства, коих в Бурятии свыше 150 тыс., развитие промышленности, поскольку это их рабочие места, реконструкция социальных учреждений, которые посещают их дети.

Однако развитие региона — не только нашего, но и любого из 85 субъектов федерации — зависит прежде всего от общего успеха экономических преобразований в России. Мало «построить дорогу» или «отремонтировать школу» — каждое из таких малых дел должно быть вписано в общую стратегию.

А тут у республиканской власти как минимум две задачи. Первая — развитие экономики региона в целом, его промышленности, базы АПК, транспортного потенциала. Вторая — и равноценная — обеспечение качества жизни, комфортной среды: образования, здравоохранения, хороших дорог, устойчивой связи, культурного отдыха, условий для занятий спортом и творчеством.

Но ни один глава региона не в состоянии справиться с этими задачами даже с самой сильной командой управленцев. Необходимы объединение и мобилизация всего населения. А для этого мы должны предотвратить угрозу социальной и экономической апатии, дать каждому жителю региона осознать возможности своего личного участия в достижении успеха. С соответствующим, разумеется, ощутимым позитивным эффектом для себя и своей семьи.

Поэтому действия и планы республиканской власти должны быть соотнесены с ожиданиями и пожеланиями жителей. И облекать эти планы надо не в яркую обертку популизма, а в понятные, четкие и реалистичные планы поступательного развития. Только тогда власть научится слышать людей, а люди — доверять власти.

Автор — временно исполняющий обязанности главы Бурятии

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