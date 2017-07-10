Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Крым для строительства электростанций поставлены российские турбины, собранные в российских компаниях.

«В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», — приводит слова Пескова «Газета.ру».

Сообщения сми о том, что Siemens намерена не допустить использование лопаточных машин в обход санкций, Песков комментировать не стал.

На минувшей неделе Reuters распространила данные о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Уточнялось, что поставки осуществлены в обход антироссийских санкций.