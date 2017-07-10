В одной из пещер в испанской провинции Гипускоа обнаружены необычные наскальные рисунки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЭФЭ.

«Они были настолько потрясающими, что я решил, будто меня обманывают», - поделился своими впечатлениями археолог Диего Гарате.

По его словам, рисунки отлично сохранились благодаря влажности и стабильной температуре воздуха в пещере. Некоторые изображения выполнены очень необычной техникой, подчеркнул археолог.

В апреле текущего года в муниципалитете Рентерия были найдены около пятнадцати изображений возрастом порядка 14 тыс. лет. В основном они представляют собой животных: лошадей и бизонов.