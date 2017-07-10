Порядка 440 млн рублей получили более 230 муниципалитетов Тверской области дорог. Средства на эти цели направили из регионального бюджета.

Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», выделенные субсидии позволят привести в порядок дополнительно 80 километров автодорог местного значения.

На заседании регионального правительства глава региона Игорь Руденя поручил обеспечить соблюдение оптимальных сроков проведения дорожных работ и усилить контроль за ремонтом в Твери и Нелидовском районе. Он также отметил, что с 1 августа правительство области должно начать отсчет, какие дороги в каких муниципальных образованиях отремонтированы.

Ожидается, что в течение 2017 года в регионе будет отремонтировано порядка 190 км местных дорог. На эти цели в региональном бюджете заложено около 1 млрд рублей.