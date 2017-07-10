В подземке Санкт-Петербурга запрещен сбор средств на любую благотворительность. Власти просят желающих помочь обращаться непосредственно в благотворительные фонды.

Как сообщает ИА «Невские новости», поправки в правила пользования метрополитеном внес городской комитет по транспорту. Отныне нельзя использовать территорию метро для занятия в том числе благотворительностью без письменного разрешения администрации подземки.

В комитете объясняют инициативу тем, что нельзя дать гарантию того, что деньги, полученные от пассажиров, пойдут именно в существующие благотворительные фонды. Незнакомые люди могут преследовать мошеннические цели, предупредили там.

За соблюдением этих норм будут следить сотрудники полиции. Однако чиновники все же надеются на сознательность самих горожан.

Как отмечает агентство, в городском метро, на вокзалах и у зданий торговых центов можно заметить людей с символикой реальных благотворительных фондов. Они утверждают, что собирают пожертвования на лечение больных детей. Однако руководители этих фондов часто не подтверждают проведение подобных акций.