Руководство ПАО «Совкомфлот» приняло решение о переводе своего флота на газ в качестве основного топлива. Об этом заявил глава судоходной компании Сергей Франк на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По словам руководителя компании, такой переход соответствует поручению правительства по газификации транспорта и «Совкомфлот» хочет быть пионером в этом вопросе. Также на встрече обсуждалось развитие Северного морского пути.

— В Год экологии «Совкомфлот» как лидер международного рынка перевозки энергоносителей принял принципиальное решение о начале перевода флота на газ как основное топливо. Мы первые в этом смысле. Мы долго готовились, с 2018 года начинаем трансформацию, — рассказал Сергей Франк.

Глава «Совкомфлота» заверил премьер-министра, что в следующем году в навигацию на Северном морском пути планируется перевезти около 12 млн т грузов, что в два раза превышает пиковое значение эпохи СССР.

— Пик когда был достигнут? — поинтересовался Дмитрий Медведев.

— Рекордным был 1987 год, тогда было 6 млн т. Сейчас только в рамках одной компании и только в рамках двух проектов — в два раза больше, — ответил Сергей Франк.

Для развития Северного морского пути ранее было подписано распоряжение правительства о создании четырех искусственных островов в Баренцевом море. Это произойдет в рамках проекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений». Созданием центра займется «Кольская верфь» — дочерняя компания НОВАТЭКа. Общий объем капиталовложений составит более 25 млрд рублей.

Строительство центра на искусственных островах позволит создать около 10 тыс. рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Это также поможет привлечь в регион дополнительные инвестиции для развития новых высокотехнологичных производств. В 2017 году НОВАТЭК планирует запустить завод по сжижению природного газа — «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год. В 2022–2023 годах «дочка» НОВАТЭКа, компания «Арктик СПГ-1», собирается построить второй СПГ-завод в Ямало-Ненецком автономном округе.

Проект НОВАТЭКа предусматривает создание специализированной верфи, способной производить уникальные морские объекты — железобетонные платформы для СПГ-заводов, буровые и добычные платформы, крупнотоннажные сооружения для обеспечения работы Северного морского пути.

— Что касается тех решений, тех обязательств, которые существуют по линии государства, исполнительной власти, правительства, — естественно, все они будут исполняться с учетом принятых ранее больших решений по развитию нашего мореплавания, по развитию судоходства и судостроения, — заявил Дмитрий Медведев.

Северный морской путь (СМП) — торговый коридор и судоходная магистраль, проходящая вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Длина основной ледовой трассы СМП составляет 2,15 тыс. морских миль. Россия продолжает освоение и использование Северного морского пути, основными пользователями являются «Норильский никель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и НОВАТЭК.

В 2015 году был утвержден комплексный план развития торгового пути до 2030 года. Согласно плану, к 2024 году реализуемые национальные арктические проекты выйдут на совокупный показатель 40 млн т. К 2029-му грузопоток по пути достигнет 80 млн т без учета международного транзита. Основной грузопоток будут составлять сжиженный природный газ, нефть, уголь и различные металлы. Для полной реализации потенциала морского пути Россия развивает ледокольный флот. Грузопоток в 40 млн т можно обеспечить четырьмя атомными ледоколами. Для планируемых 80 млн т потребуется строительство нескольких атомных ледоколов, в том числе проектируемого в настоящее время ледокола «Лидер».