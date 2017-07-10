Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал ратифицировать протокол к соглашению о размещении авиационной группы Вооруженных сил России в Сирии, ранее документ был внесен на рассмотрение депутатов президентом России Владимиром Путиным.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на вице-спикера парламента Александра Жукова, планируется, что ратификация этого документа состоится 14 июля.

Данный протокол регулирует вопросы размещения российской авиации на территории Сирии, а также вопросы, касающиеся обеспечения ее функционирования. Также в документе уточняется статус личного состава российской авиационной группы и членов их семей.