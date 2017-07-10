Балет «Нуреев», премьера которого была назначена на конец 241-го сезона и после генеральной репетиции отменена, будет показан 4–5 мая 2018 года на Исторической сцене. Об этом на встрече с журналистами сообщил гендиректор ГАБТа Владимир Урин.

По его словам, премьера «Нуреева» изначально планировалась в сезоне 2017/18 года — к 90-летию со дня рождения артиста. Однако в связи с переносом на этот сезон другой задумки театра — «Анны Карениной» Джона Ноймайера — творческой команде в составе режиссера, либреттиста и сценографа Кирилла Серебренникова, хореографа Юрия Посохова и композитора Ильи Демуцкого предложили активизироваться и создать свой спектакль на замену ноймайеровского. Спешка, как выяснилось, на пользу не пошла.

Гендиректор отметил, что сезон для артистов был сложнейшим (юбилейный фестиваль балетов Юрия Григоровича, гастроли в Японии), но самое главное — постановщики и дирекция недооценили сложность спектакля — масштабного мультижанрового действия с участием балета, хора, оперных солистов, драматических артистов и многочисленной массовки. Первый прогон на Исторической сцене, собравший всех участников, состоялся только 1 июля, за полторы недели до премьеры и, по признанию Владимира Георгиевича, поверг его в уныние несбалансированностью компонентов. Стало ясно, что в таком виде спектакль давать нельзя.

На совещании дирекции с постановочной командой было решено доработать постановку.

— Мы понимали, что в этом сезоне выпустить премьеру нереально, поэтому сверили расписание авторов и нашли устраивающую всех майскую дату, — отметил Владимир Урин.

Правда, Серебренников, по словам гендиректора, на майском выпуске «Нуреева» присутствовать не будет, у него в это время постановка в Мюнхене. Кирилла Семеновича заменят его ассистенты. Восстанавливать созданное по памяти авторам не придется. Во время последнего прогона весь балет записали на видео с нескольких камер.

На вопрос, не снят ли «Нуреев» по звонку сверху, гендиректор ответил, что ничего подобного не было. И действительно, как сообщил «Известиям» один из участников постановочного процесса, о каком-либо давлении, связанном с личностью режиссера Кирилла Серебренникова или неоднозначной фигурой самого Нуреева, в театре неизвестно. Причина переноса спектакля — исключительно творческая, отметил источник. Причем речь идет не столько о готовности танцовщиков (проблемы с кордебалетом, упомянутые гендиректором в его выступлении перед труппой, могли быть устранены в сжатые сроки), сколько о негармоничности спектакля в целом и прежде всего сырости его концептуальной составляющей.

По словам собеседника «Известий», первоначальный замысел балета, где противоречивая личность гения танца представала в единстве творческого и личного, был с энтузиазмом поддержан руководством. Но версия, предъявленная как окончательная, обнаружила смещение акцентов. На первый план вышли скандальные моменты жизни танцовщика, что, по мнению заказчиков, не отражает его артистического и человеческого масштаба. На исправление ситуации — перекомпоновку эпизодов, микширование одних сцен и усиление других — времени уже не хватило...

Решение о постановке «Нуреева» было принято руководством Большого театра на волне успеха балета «Герой нашего времени», сделанного той же постановочной командой. Либретто охватывает 30-летний период жизни Рудольфа Нуреева — от начала карьеры солиста ГАТОБа имени Кирова до премьеры «Баядерки» в Парижской опере. Вскоре после этого события его не стало. Среди персонажей — звезды мирового балета Марго Фонтейн, Эрик Брун. Использованы архивные материалы — в частности, письма и высказывания о Нурееве его коллег по сцене Нинель Кургапкиной, Аллы Осипенко, Натальи Макаровой.

По информации из театра, в сценографии воспроизведены детали интерьеров двухсветного репетиционного зала на улице Зодчего Росси, помещений Парижской оперы, природные ландшафты. Также элементом сценического оформления стала сделанная в 1961 году фотосессия Ричарда Аведона, запечатлевшая обнаженного Нуреева. Все сценографические находки, по словам Владимира Урина, будут сохранены и в майском спектакле.

Последний случай с отменой балета после генеральной репетиции произошел в Большом в 1969 году. Распоряжением министра культуры СССР Екатерины Фурцевой было закрыто «Лебединое озеро» в постановке Юрия Григоровича. В вину хореографу поставили трагический финал и депрессивную тему перетекания добра во зло: не только Одетта оборачивалась своей противоположностью, но и Принц оказывался Злым гением. Свой балет Григорович вернул на сцену ГАБТа лишь в 2001-м.

Также в новейшей истории Большого театра не повезло балетам «Сотворение мира» Андрея Петрова в постановке Наталии Касаткиной и Владимира Василева и «Девушка и смерть» Микаэла Таривердиева. Эти постановки худсовет ГАБТа снял с производства задолго до премьеры.