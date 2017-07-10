Банк России при необходимости увеличит лимит по кредиту Агентству по страхованию вкладов (АСВ) для фонда страхования вкладов (ФСВ). Об этом заявил заместитель председателя ЦБР Василий Поздышев.

«При необходимости мы увеличим финансирование АСВ. Это вопрос к АСВ, оно управляет своим балансом. На совет директоров АСВ пока этот вопрос не выносился. Вы же понимаете, что оздоровление банковской системы, отзывы (лицензий) у финансово нестабильных и незаконопослушных банков продолжатся, поэтому мы пока будем продолжать финансировать этот дефицит ликвидности у АСВ», — сказал зампред ЦБР.

Напомним, в понедельник ЦБР сообщил о введении временной администрации в банк «Югра», а также трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов. Поздышев сообщил, что под страховое покрытие на 1 июня подпадают порядка 170 млрд рублей вкладов физических лиц в «Югре». Он подчеркнул, что этот случай стал крупнейшим в истории системы страхования вкладов.

Ранее в АСВ заявили, что выплаты вкладчикам «Югры» начнутся не позднее 24 июля. Напомним, у регулятора возникли подозрения в недостоверности отчетности банка. Сообщалось, что больше половины кредитов в ней могут быть связаны с ее владельцами.