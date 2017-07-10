Центр по пересадке донорских органов будет создан в Башкортостане. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Рустэм Марданов, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованной информации, центр будет осуществлять заготовку и забор органов человека из медицинских организаций. Контролировать работу данного учреждения будет Минздрав Башкортостана.

Посмертным донором сможет стать человек в возрасте от одного года с изолированной черепно-мозговой травмой, острым нарушением мозгового кровообращения, опухолью мозга, асфиксией, постреанимационным поражением головного мозга.

Ожидается, что в отделениях учреждения появится руководитель донорской базы, который будет предоставлять в центр информацию потенциальных донорах из отделений реанимации и интенсивной терапии. Помимо этого, в отделениях центра будут работать врачи, в обязанности которых войдет координация мероприятия по констатации смерти мозга и фармакологической подготовке органов, сообщает «МедиаКорСеть».