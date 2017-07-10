Мужчина, подозреваемый в хищении двух полотен кисти известных художников, задержан сотрудниками уголовного розыска в Москве.

Как говорится в сообщении МВД, с заявлениями в полицию обратились владельца картин художников Ивана Куликова «Букет» и Юлия Клевера «Зимний закат у пристани», сообщает «Лента.ру». Потерпевшие рассказали, что отдали картины общему знакомому, обещавшему продать полотна по высокой цене. Однако мужчина перестал выходить на связь с владельцами картин, ущерб был оценен ими в 3,5 млн рублей.

Картина кисти Куликова обнаружена, полотно Клевера разыскивается. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».