Власти Кисловодска опровергли информацию некоторых СМИ о срыве сроков ремонта местного цирка. Как сказал представитель городской администрации, ремонт идет по плану, здание цирка будет отреставрировано к осени. А вот первые выступления действительно запланированы на зиму.

По словам чиновника, в минувшую пятницу в Кисловодск приезжал директор Росгосцирка Дмитрий Иванов. Он остался доволен ходом ремонтных работ, передает NewsTracker.

Администрация Кисловодска сообщает, что общая стоимость проекта оценивается примерно в 200 млн рублей. Росгосцирк на эти цели выделит дополнительно 5 млн рублей.