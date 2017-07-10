Штормовое предупреждение в связи с усилением ветра в Москве в понедельник объявило столичное Метеобюро.

«С 12:30 до 20:00 в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Горожанам рекомендуют не ходить под дорожными знаками и избегать парковых зон, не ставить машины под деревьями и рекламными щитами.

Синоптики ранее сообщили о скором начале пляжного сезона в Москве, передает RT. Со вторника в столице обещают потепление до 25 градусов тепла.