Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что имел в виду Владимир Путин, говоря о русофобии на Украине. По словам Пескова, президент говорил об использовании псевдороссийских угроз для манипулирования европейскими политиками.

«Имелось в виду нагнетание той самой русофобии и использование псевдороссийской угрозы как основного рычага давления и манипулирования европейскими политиками», — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее по итогам саммита G20 Путин отметил, что Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве для развития своих экономик, но на Украине считают возможным этим пренебречь. По словам президента России, у Киева остался только один товар, которым страна успешно торгует.

«Это русофобия», — отметил Путин.