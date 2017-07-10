Бюджетные расходы в 2020 году могут вырасти на 500 млрд рублей при условии, что цена на нефть будет $40 за баррель, а также при отказе от траты резервов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Минфин подготовил бюджетные проектировки на 2018–2020 годы исходя из действующего законодательства. При этом у нас есть поручение президента проработать предложения по налоговым новациям и реализовать их с 2019 года, поэтому основные законодательные инициативы будут подготовлены весной следующего года в ходе работы над бюджетом на 2019–2021 годы. До конца этого года мы должны концептуально определиться, в каком направлении двигаться», — сказал в интервью агентству Рейтер Силуанов.

Антон Силуанов также отметил, что в 2018 году Минфин продолжит курс на адаптацию бюджета к условиям ограниченности ресурсов. Глава ведомства добавил, что решения по приоритетным проектам, в том числе по индексации зарплат бюджетников «должны быть уложены в заданные параметры».

По словам министра, правительство намерено создать резерв в размере 300 млрд рублей. В ближайшее время в кабмине приступят к обсуждению предложений от министерств и ведомств.