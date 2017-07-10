Адресную программу переселения из аварийного жилья в большинстве муниципальных образований Псковской области планируется завершить к 1 сентября 2017 года, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Накануне заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов провел личный прием граждан. Большинство горожан интересовались вопросами газификации, ремонта дорог, обеспечения инфраструктурой участков, выделяемых многодетным семьям, передает Псковское агентство информации.

Для решения вопросов газификации и газоснабжения в жилых домах в ближайшее время с выездом на место будут проведены рабочие совещания.

Возможность выделения дополнительных финансовых средств из бюджета области на ремонт дороги в деревне Великополье Куньинского района поручено рассмотреть государственному комитету Псковской области по транспорту.