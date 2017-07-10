Необходимые средства для погашения задолженностей по выплате заработных плат работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий были собраны собственниками предприятия. Об этом в понедельник сообщил руководитель департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов.

«Во исполнение поручения президента губернатор Евгений Куйвашев отправил в Тагил профильных министров, которые совместно с прокуратурой за несколько часов нашли выход из ситуации. В настоящее время собственник сумел собрать сумму в объеме, превышающем необходимый размер подтвержденных выплат», — приводит «РИА Новости» заявление директора департамента.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о жалобе на директора нижнетагильского завода, который якобы отказывался платить работникам зарплату, пока его об этом лично не попросит глава государства. Об этом он заявил в ходе встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Позже глава региона отметил, что средства не были выплачены 86 рабочим, при этом общая сумма задолженности составляет 7,5 млн рублей.

По словам Александра Иванова, сейчас составляется единый перечень рабочих предприятия, труд которых не был оплачен. В этот список также войдут лица, которые уволились по собственному желанию из-за невыплаты зарплат.