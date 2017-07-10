Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, что будет обсуждаться на предстоящей этим летом встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Ниинистё, политики, в частности, обсудят двусторонние отношения двух стран.

«В этот раз, вероятно, довольно много будем говорить о двустороннем сотрудничестве», — приводит слова лидера Финляндии ТАСС. Ниинистё отметил, что у России и Финляндии «много открытых общих проектов, связанных с окружающей средой». Он выразил надежду, что сторонам «удастся по ним продвинуться».

Внимание в ходе встречи с Путиным будет отдано и геополитической ситуации, добавил он.

Визит президента России в Финляндию намечен на 27 июля.