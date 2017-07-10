В счет погашения задолженности в размере 672 тыс. рублей за коммунальные услуги, налоги и страховые взносы судебными приставами-исполнителями была арестована комната жительницы Магадана.

Девушка 1991 года рождения сейчас ограничена в праве выезжать за пределы страны, в отношении нее имеется 38 исполнительных производств. Аресту также подверглись счета должницы. На место работы направлено обращение о взыскании заработной платы, сообщает ИА MagadanMedia.

Комнату площадью 19 кв. м на улице Транспортной предварительно оценили в 600 тыс. рублей. После точной экспертизы жилье передадут на торги. По словам самой девушки, оплатить долги она планировала, но позже.