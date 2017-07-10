Вход в Московскую государственную галерею народного художника СССР Ильи Глазунова будет бесплатным во вторник — в день прощания и похорон живописца. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента культуры.

«11 июля Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова будет работать бесплатно», — говорится в сообщении. В этот день также можно будет оставить запись в книге памяти.

На экспозицию «Музей сословий России» бесплатное посещение не будет распространяться. Эту выставку можно будет посетить только в составе экскурсионной группы по сеансам, сообщает телеканал «360».

Прощание с Ильей Глазуновым проходит в понедельник с 11:00 в Богоявленском соборе в Елохове. Отпевание состоится здесь же во вторник. Похоронят живописца на Новодевичьем кладбище.

Напомним, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в Москве 9 июля в возрасте 87 лет.