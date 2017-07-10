Не соответствующими действительности назвали власти Казани фотографии затопленных улиц, размещенные в соцсетях. Об этом было сказано во время делового понедельника в исполкоме Казани.

В частности, утверждается, что снимки старые, они были сделаны еще в 2008 году. По словам главы исполкома Дениса Калинкина, несмотря на то что прошедшая неделя была «самой мокрой», крупных происшествий зафиксировано не было. Городская ливневая канализация функционирует нормально, передает ресурс ProKazan.ru.

Чиновники утверждают, что были зафиксированы лишь единичные случаи скопления воды на двух городских улицах. В остальных районах Казани коммунальные службы сработали оперативно.

Напомним, на прошлой неделе столица Татарстана оказалась в центре антициклона, который принес в регион затяжные дожди и сильный ветер. Несколько населенных пунктов остались без света. В последние дни в сети появились фото улиц с огромными лужами и утопающими в них автомобилями.