Сбербанк установил первый банкомат с идентификацией клиента по лицу. Находится он в Agile-офисе финансовой организации на Кутузовском проспекте в Москве.

С его помощью сотрудники банка могут выполнять все безналичные операции без необходимости использования банковской карты. Новый банкомат является частью пилотного проекта по идентификации клиента с помощью биометрии. Проект продлится до конца 2017 года, после чего по его результатам будет принято решение о дальнейшем распространении этой технологии, пишет «Ведомости».

Для того чтобы протестировать новую систему, необходимо обратиться в банк и зарегистрировать свой биометрический шаблон.

Система будет считывать контуры глаз, бровей, губ, носа, вычислять расстояние между ними и строить трехмерную модель исходя из этих данных. Как сообщает телеканал «360», учитываться будет ряд вариаций изображения, включая выражения лица, его поворота и наклона, а также освещения. Также специальные алгоритмы способствуют распознавания лица при наличии бороды, усов, шляпы и очков.

В Сбербанке полагают, что биометрическая идентификация клиента является более продвинутой и защищенной по сравнению с идентификацией по отпечатку пальца. Система часто не срабатывает в случае с пенсионерами или людьми с сухой кожей, кроме того, узор отпечатка легко повредить.