Беспорядки в Индии могут привести к серьезному росту цены на самый дорогой в мире сорт чая дарджилинг, выращиваемого в одноименном округе, передает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

Массовые столкновения на севере страны связаны с требованием этнических непальцев гуркхов к властям Индии создать новый штат — Горкхаланд. В него входит часть территории округ Дарджилинг, где и выращивается знаменитый чай.

Из-за обострения конфликта в округе был прекращен сбор чайных листьев.

«Мы потеряли около 20% урожая ценного чая, что для нас означает порядка 40% выручки», — заявил председатель Ассоциации производителей чая дарджилинг Винод Мохан.

По мнению экспертов, в итоге чай дарджилинг может подорожать на 20%, что станет историческим максимумом.