Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице «ВКонтакте» опубликовала поправки в законопроекте «О гражданстве РФ». Изменения вносятся ко второму чтению законопроекта.

«В соавторстве с коллегами подготовлены и вносятся поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в статьи 22 и 38 ФЗ «О гражданстве РФ». Предусматриваем, в частности, возможность отказа от имеющегося гражданства Украины гражданами данного государства путем направления ими заявления об отказе от гражданства Украины в полномочный орган данного государства. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющегося у него гражданства Украины, будет являться нотариально заверенная копия заявления гражданина об отказе от имеющегося у него гражданства Украины», — сказано в сообщении.

По мнению Поклонской, эту норму ждут тысячи людей, чьи права нарушены игнорированием украинскими властями их заявлений о выходе из гражданства Украины.