Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с юристом Натальей Весельницкой, которая встречалась с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим в 2016 году и якобы располагала порочащими сведениями о Хиллари Клинтон. Об этом пишет «Интерфакс».

«Нет, мы не знаем, кто это, и, разумеется, мы не можем отслеживать встречи всех российских адвокатов как внутри страны, так и за рубежом», — сказал он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что год назад Дональд Трамп-младший, сын нынешнего президента США, провел переговоры с российским юристом Натальей Весельницкой, у которой якобы был компромат на Хиллари Клинтон.