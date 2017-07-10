День мотоциклиста, отмечаемый в третий понедельник июня, в Уссурийске традиционно проводится в июле уже более 10 лет. В этом году масштабное мероприятие посетили более 1,5 тыс. гостей. Организаторы насчитали более 600 байков.

Фестиваль объединяет любителей мотоциклов со всего Дальнего Востока и из-за Урала, впрочем, в этом году на мероприятие также прибыли байкеры из Ярославля, Тольятти и Санкт-Петербурга. Как рассказал президент уссурийского отделения мотоклуба «Железные тигры МС» Дмитрий Кириенко, на фестиваль участники собирались несколько дней. Самыми активными днями стали 8 и 9 июля, сообщает ИА UssurMedia.

Байкерское движение не одобряет нарушение правил дорожного движения, являясь организованным сообществом мотоциклистов. Мотоцикл является транспортным средством повышенной опасности, поэтому здесь не место беспредельной скорости, которая приводит к трагедиям. Также на фестивале пропагандировалась защита, аккуратность вождения и внимательность на дороге.