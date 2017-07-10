Высокая пожарная опасность установилась в северных районах Коми. Согласно прогнозу республиканского ЦГМС, установление чрезвычайно высокой пожароопасности (V класса) ожидается в Усть-Цилемском, Усинском, Интинском, Ухтинском, Троицко-Печорском, Княжпогостском, Усть-Вымском, Вуктыльском, Печорском, Ижемском, Сосногорском, Удорском районах республики.

В целях пожарной безопасности спасатели рекомендуют жителям республики повременить с посещением лесов и ограничить въезд в лесные массивы на транспорте, передает ИА «Комиинформ».

Напомним, в мае текущего года в связи с прогнозируемой сухой и жаркой погодой на территории республики вводился особый противопожарный режим, который запрещает разводить на территории населенных пунктов костры, сжигать сухую траву, мусор, бытовые и производственные отходы.