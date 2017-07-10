Строительство высокоскоростной магистрали Москва–Казань потребует производства различной продукции на 300 млрд рублей. Это рельсы, кабели, железобетонные и металлические конструкции. Об этом на форуме «Иннопром» сообщил первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин. По его словам, сегодня это «посильно российской промышленности.

Производством рельсов для ВСМ могут заняться «Евраз Холдинг» и челябинский завод «Мечела», сообщил Мишарин, слова которого приводит ИА «Татар-информ». Предполагается, что за 10 лет железная дорога принесет около 2,5 трлн рублей доходов в бюджет.

Уже в ближайшее время для реализации проекта будут созданы все необходимые условия. Проектирование участка Москва–Казань завершено.

Поезда для ВСМ будут производиться в России. В данный момент для выпуска подвижного состава уже имеется площадка под Екатеринбургом. Возможно, появится еще одна, добавил Мишарин. В общей сложности во время реализации проекта будет создано 370 тыс. рабочих мест в различных отраслях экономики.

Напомним, общая протяженность железной дороги составит 762 км. Она пройдет по территории семи российских регионов. Поезда будут развивать скорость до 360 км/ч. А время в пути от Москвы до Казани будет 3,5 часа. Сейчас эту дистанцию на поезде можно преодолеть за 14 часов.