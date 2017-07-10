Россия, США и Иордания создают в Аммане центр по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня на юге Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что Россия будет приветствовать активное участие США в дальнейшем согласовании зон деэскалации в Сирии. По словам Лаврова, стороны продолжают разработку деталей функционирования на практике таких территорий.

Сергей Лавров призвал закрепить режим прекращения боевых действий, введенный на юго-западе Сирии. Москва приветствует подключение «эр-риядской группы» к техническим консультациям в рамках женевского процесса, заявил глава внешнеполитического ведомства.

«Показательно, что впервые за весь период женевского процесса в этих технических консультациях приняли участие за одним столом все ключевые оппозиционные группировки, которые в женевском процессе представлены. Я имею в виду «московскую группу», «каирскую группу» и, что немаловажно, так называемый высший комитет по переговорам, или «эр-риядскую группу», — заявил Лавров.

Напомним, в Женеве стартовал седьмой раундраунд межсирийских переговоров.