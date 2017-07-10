Представитель президента России (шерпа) в «Группе двадцати» Светлана Лукаш сообщила, что Россия очень довольна итогами саммита «большой двадцатки», состоявшегося 7–8 июля в Гамбурге. Лукаш отметила, что ключевыми результатами прошедшего саммита Россия считает договоренности по мерам в сфере обеспечения сбалансированного роста мировой экономики.

Шерпа отметила, что российская сторона благодарна «немецкому председательству за прекрасно проведенную работу, за прекрасное качество итоговых документов и за ту дружескую атмосферу, которую удалось канцлеру Меркель создать в Гамбурге на саммите».

«Особенно хотела бы выделить договоренности в сфере содействия торговле и глобализации», – приводит «Газета.ру» слова Лукаш.