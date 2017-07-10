Актер Дэниэл Крэйг изменил свое решение никогда больше не играть роль Джеймса Бонда. Об этом сообщает Mirror.

Снова сыграть популярного киногероя 48-летнего Крэйга уговорила продюсер Барбара Брокколи, являющаяся владелицей главной кинофраншизы про Бонда. Помимо Крэйга, на главную роль рассматривались Том Харди, Джеймс Нортон, Идрис Эльба и Эйдвн Тенер, сообщает «Утро.ру».

Брокколи также хочет, чтобы песня для 25-го фильма франшизы звучала в исполнении Адель. Композиция в исполнении Адель для предыдущего фильма «Скайфолл» завоевала Золотой глобус, Грэмми и Brit Awards. Дуэт Крэйга и Адель принес последнему на данный момент фильму суперсборы. Съемки новой части запланированы на 2018 год.